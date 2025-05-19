Без трещин и плесени: как правильно хранить продукты в погребе после зимы

Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что после зимы следует тщательно проверять погреб в загородном доме на наличие плесени и хорошее состояние вентиляционной системы. Это позволит сохранить продукты свежими, сообщает NEWS.ru .

«Первым шагом должна стать оценка общего состояния погреба. Необходимо обратить внимание на наличие трещин в стенах и потолке, проверить состояние гидроизоляции и вентиляционной системы. Особое внимание следует уделить признакам плесени и грибка, которые могут представлять опасность для здоровья», — сказал эксперт.

По его словам, плесень следует сразу удалить, а для подготовки к новому сезону нужно убедиться в исправности стеллажей и полок.

Кроме того, погреб обязательно следует регулярно проветривать, еще важно контролировать в нем уровень влажности. Это позволит сохранить оптимальные условия хранения продуктов.