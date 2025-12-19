Без сюрпризов: россияне чаще стали пользоваться сайтами с вишлистами
Специалисты компании «Мегафон» провели исследование, согласно которому в России за год в три раза увеличилась популярность ресурсов с вишлистами: так люди стараются избежать неприятных сюрпризов на Новый год, особенно спрос вырос перед праздником, сообщает 360.ru.
Хотя формально День написания писем Деду Морозу в России приходится на 4 декабря, многие начинают обдумывать свои пожелания уже в середине осени. Такой подход позволяет избежать предновогодней спешки и суматохи.
Наиболее активно списками желаний пользуются москвичи в возрасте от 25 до 44 лет, обеспечивая около 70% посещаемости соответствующих ресурсов. Женщины в 2,3 раза чаще мужчин самостоятельно выбирают подарки.
Чаще всего люди составляют перечни желаемых подарков во второй половине рабочей недели. К примеру, в четверг посещаемость сайтов, предлагающих услуги создания вишлистов, на 17% выше, чем в среднем по неделе.
Ранее СМИ писали, что дети в России могут позвонить электронному Деду Морозу, созданному Т-Банком на основе искусственного интеллекта. Зимний волшебник спрашивает о хобби, любимых делах и желаниях на Новый год, а запись разговора потом поступает на телефоны родителей.
