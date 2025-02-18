Без прав на авто и поездок за рубеж: какие «сюрпризы» ждут должников по алиментам

Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев заявил, что неплательщики алиментов в ближайшее время могут столкнуться с ограничениями доступа к госуслугам, сообщает АБН24 .

Госдумой рассматривается введение целого ряда новых ограничений. Так, сложности у должников возникнут при обращении за услугами банка, особенно по части оформления кредитов.

«Также введенные ограничения делают невозможным осуществление некоторых прав граждан, таких как поездки за границу или управление транспортными средствами», — сказал парламентарий.

Еще у алиментщиков возникнут проблемы при оформлении покупки нового автомобиля. Кроме того, ограничения коснутся и профессиональных лицензий и затруднят ведение бизнеса.

Основная цель инициативы — финансовая поддержка детей. Таким образом власти намерены создать правовую основу для защиты прав ребенка и его содержания. Понимание последствий может мотивировать алиментщиков внимательнее относиться к своим обязанностям.