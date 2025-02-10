Без осадков и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице прогнозируется сухая погода с небольшим морозом, температура будет минус 4 — минус 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков.
Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление останется повышенным, 764 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 8 — минус 6 градусов, днем 11 февраля — от минус 4 до минус 2. Будет облачная с прояснениями погода без осадков.