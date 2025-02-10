Без осадков и до -4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество 10 февраля 2025 07:13

В Подмосковье и столице прогнозируется сухая погода с небольшим морозом, температура будет минус 4 — минус 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.