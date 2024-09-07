сегодня в 07:19

Без осадков и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и столице в субботу ожидается без осадков, температура может подняться до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Будет малооблачная погода. Столбики термометров в Москве покажут плюс 23 — плюс 25 градусов, в Подмосковье — от плюс 22 до плюс 25.

Восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня прогнозируется 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 40%.

В регионе в начале сентября еще сохраняется необычно теплая погода. В субботу утром кислородный режим благоприятный, днем прогнозируется слабое понижение, а фон атмосферного давления сохранится высокий.