Без осадков и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируется теплая погода, столбики термометров покажут плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.