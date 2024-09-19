Без осадков и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируется теплая погода, столбики термометров покажут плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется без осадков.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 20 сентября будет тепло — от плюс 20 до плюс 22.