Без осадков и до -10 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура прогнозируется минус 10 — минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная с прояснениями погода, а также гололедица.
Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление повысится до 766 м рт. ст.
Предстоящей ночью ударит мороз, температура опустится до минус 17 — минус 15 градусов. Днем 17 января будет от минус 15 до минус 13, сохранится гололедица.
