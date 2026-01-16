Без осадков и до -10 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура прогнозируется минус 10 — минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.