Без мяса и интернета: как правильно проводить Рождественский пост

В Рождественский пост лучше отказаться от излишнего использования интернета

28 ноября начинается Рождественский пост, он продлится ровно 40 дней — до самого Рождества Христова и завершится Сочельником, 6 января 2025 года, сообщает Общественная Служба Новостей .

Рождественский пост считается одной из самых древних христианских традиций, он появился около IV века. До этого он составлял всего около 7 дней.

В Рождественский пост лучше отказаться от мяса. Церковь советует в этот период усмирять плоть и очищать душу, отказываться от мирских развлечений — слишком много сидеть в интернете и смотреть пустые телепередачи, вести праздный образ жизни.

Считается, что этот период должен освободить людей и научить бороться со страстями, помочь сконцентрироваться на размышлениях о Христе и его заповедях.

При этом главная цель Рождественского поста — это именно духовое очищение и избавление помыслов от всего дурного.