Без мягких игрушек: какой видят «комнату мечты» зумеры и альфа-дети

Исполняющий обязанности директора компании VEROL и эксперт в области настенных покрытий Игорь Бойцанов решил исследовать изменения в представлениях о «комнате мечты» среди трех поколений: миллениалов, зуммеров и альфа-детей, сообщает RuNews24.ru .

В результате опроса выяснилось, что миллениалы, родившиеся между 1984 и 2000 годами, чаще всего мечтали о комнатах с обоями, изображающими персонажей мультфильмов. Бойцанов делится воспоминаниями о том, как в детстве он хотел повесить Винни Пуха на стену, что тогда казалось ему недостижимым.

В отличие от миллениалов, поколение зуммеров (2000–2011) предпочитает современные технологии и стильные решения. Их фантазии о комнате зачастую включают игровые приставки и кресла-мешки, отражая стремление к ярким эмоциям и индивидуальным увлечениям. Эксперт заметил, что эта группа ищет максимально функциональное и впечатляющее пространство.

Альфа-дети, рожденные между 2011 и 2025 годами, представляют собой совершенно иную категорию. Их желания о комнате кардинально отличаются: они не стремятся к изобилию мягких игрушек и телевизоров. 14-летняя Полина заявила, что предпочитает простор, а Михаил 10 лет мечтает о полке для кубков, в то время как 12-летний Алексей хочет черные шторы для улучшения игрового процесса. Это подчеркивает, что современная детская комната должна учитывать не только физические элементы, но и функциональность.

«Создавая детские коллекции обоев, мы ориентируемся на данные исследований: что актуально, в приоритете у современных детей и на что ориентируются родители в своем выборе», — отметила руководитель бренд-лаборатории VEROL Юлия Семенова.

Сегодня акцент делается на яркие принты и разнообразие зон в комнате, включая места для учебы и отдыха. Понимание различий между поколениями значительно поможет не только дизайнерам, но и родителям в создании комфортного пространства, где ребенок сможет выразить себя.