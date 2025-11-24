Без контроля напряжение и силы тока: чем вредны для телефона дешевые зарядки

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов заявил, что нелицензионные дешевые зарядные устройства могут приносить существенный вред телефону, сообщает RT .

«Основная проблема — отсутствие точного контроля напряжения и силы тока. В результате аккумулятор перегревается, быстрее теряет емкость, а в худшем случае возможен пробой контроллера питания и повреждение материнской платы», — сказал эксперт.

По его словам, подобные зарядные устройства зачастую не соответствуют стандартам ускоренной зарядки и стремятся предоставить больший ток, чем это допустимо для безопасной работы устройства.

Помимо опасности, связанной с электричеством, существует также риск механических повреждений. Зачастую неоригинальные кабели и адаптеры создаются с несоблюдением правильных размеров и применением низкокачественных материалов. Это может привести к расшатыванию или деформации разъема гаджета, повреждению контактов и удерживающих элементов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.