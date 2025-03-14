«Без комментариев»: Якубович открестился от бильярдной компании с долгами

В СМИ появилась информация о том, что бильярдная компания Леонида Якубовича выплатила истцу больше 200 тыс. рублей через суд за неуплату аренды. Отмечается, что телеведущему принадлежит 24% акций фирмы. Официальный представитель ведущего капитал-шоу «Поле Чудес» Табриз Шахиди прокомментировал слухи, сообщает Общественная Служба Новостей .

Известно, что компания была открыла в Калининградской области почти 20 лет назад. Изначально бильярдная пользовалась спросом, ее активно посещали, а компания получала доход, затем трудности привели ее к упадку. Два года назад фирме был предъявлен иск, так как та не платила за аренду помещения, что привело к судебным разбирательствам.

Впоследствии по решению суда, истцу была положена компенсация. Суд взыскал с компании 219 тыс. рублей и 15 тыс. рублей за государственную пошлину. Представитель Якубовича отрицает причастность звезды ко всему происходящему.

«У нас абсолютно нет сил, желания и времени комментировать очередную порцию ереси и бреда», — заявил он.

Шахиди добавил, что информация в прессе не соответствует действительности. У Якубовича нет акций в бильярдной компании, как нет и особняка за миллиард в Подмосковье и пятикомнатной квартиры в Москве. Сам телеведущий комментировать слухи отказывается.