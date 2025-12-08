«Без фанатизма»: как нижегородцы относятся к празднованию Нового года

Приблизительно треть жителей Нижнего Новгорода не испытывает особого восторга по поводу Нового года, демонстрируя нейтральное или даже негативное отношение к празднику, сообщает ИА «Время Н» .

К такому выводу пришли аналитики SuperJob, проведя опрос среди трудоспособного населения в конце ноября 2025 года.

Впрочем, большая часть горожан (62%) все-таки любит этот праздник. По данным исследования, 27% нижегородцев обожают Новый год, а 35% любят его «без фанатизма». В то же время 28% опрошенных относятся к нему нейтрально и спокойно, а 5% испытывают негативные чувства (4% не любят, а 1% испытывает ненависть).

Наиболее яркие эмоции по отношению к празднику проявляют респонденты в возрасте до 35 лет: среди них больше как ярых поклонников (35%), так и тех, кто откровенно его недолюбливает (9%). Женщины чаще мужчин признаются в сильной любви к Новому году (31% против 22%), а состоящие в браке и имеющие детей респонденты демонстрируют более теплое отношение к празднику, чем одинокие и бездетные жители города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.