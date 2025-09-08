Без блесток и страз: какие модные треды преобладают этой осенью

Стилист Сафарова: в дневных осенних образах больше не воспринимаются блестки

Эксперт-стилист Селена Сафарова заявила, что осенью 2025 года значительно меняется мода: сейчас в тренде более стройные силуэты, на первом плане качество одежды, а блестки и стразы больше не актуальны, сообщает «ФедералПресс» .

«Время избыточности прошло: сегодня ценятся архитектура силуэта, выразительные фактуры тканей и работа с пропорциями», — сказала специалист.

По ее словам, избыток декоративных элементов визуально упрощает облик и лишает его цельности. Блестящие акценты лучше приберечь для вечерних мероприятий, а для дневного времени суток предпочтительнее лаконичный и тщательно выверенный стиль.

Стилист отметила, что массивные кроссовки с чрезмерно увеличенной подошвой больше не актуальны. В прошлом они олицетворяли собой вызов и бунтарство, но сегодня кажутся устаревшими и перегруженными.

Актуальные варианты — элегантные ботинки, лаконичные лоферы, изящные сапоги. В тренде — четкие линии и соответствие силуэту, а не чрезмерная громоздкость.