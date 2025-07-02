Без алкоголя и соусов: как правильно хранить продукты в ланч-боксах

Младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета, ассистент кафедры фармакологии Денис Борозденко заявил, что из царапин на пластиковых контейнерах для еды выделяют токсичные вещества, поэтому не стоит их использовать повторно, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что алкоголь и острые или пряные соусы вступают с материалом в химическую реакцию, поэтому также делают емкость опасной для человека.

«Существует несколько разновидностей пищевого пластика. Исходя из названия „пищевой“, его можно использовать для хранения продуктов питания. Однако при появлении на поверхности изделий из таких материалов, например, контейнеров, царапин лучше отказаться от их использования. Например, тип пластика (PET/PETE) обычно используется в производстве бутылок для напитков, одноразовых контейнеров для еды», — сказал эксперт.

По его словам, один продукт в ланч-боксе можно хранить долго, до 6 месяцев, но повреждения на пластике могут высвободить потенциально канцерогенные вещества.

Другой тип — полистирол — обычно используют для создания одноразовой посуды. В ней нельзя хранить или нагревать продукты, так как этот материал доказанно токсичный.