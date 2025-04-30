«Бессмертный полк» в Петербурге объявил о начале аккредитации СМИ

Организаторы подчеркнули, что если планируется использование передвижной станции спутниковой связи, в заявке необходимо указать марку и госномер автомобиля. Прием заявок на размещение таких станций завершится в 10 утра 5 мая.

Подтверждением аккредитации служит официальное письмо от организаторов, отправленное на адреса зарегистрированных СМИ. Получить аккредитационные бейджи можно будет 6 и 7 мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста (Невский проспект, дом 70), предъявив паспорт и редакционное удостоверение. Во время проведения шествия при себе также необходимо иметь паспорт, удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.

24 апреля петербургское отделение «Бессмертного полка России» совместно с жительницей блокадного Ленинграда Ириной Зимневой направили документы для согласования проведения шествия. Роспотребнадзор одобрил мероприятие.

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы и другие события, в том числе автопробег ретроавтомобилей 4 мая и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора». С 5 по 16 мая в Петропавловской крепости будет открыта уличная экспозиция уникальных материалов, посвященных блокаде Ленинграда и событиям ВОВ. Выставка организована Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и движением «Бессмертный полк России».