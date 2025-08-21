Бесплатным горячим питанием обеспечат более 32 тыс учащихся из Ленинского округа

В Ленинском городском округе продолжается реализация программы по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. В соответствии с постановлениями администрации муниципалитета, с 1 сентября 2025 года более 32 тыс. детей будут получать ежедневное горячее питание в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приоритетом для нас является создание благоприятных условий для обучения и развития подрастающего поколения. Особое внимание уделяется поддержке школьников, особенно из многодетных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей участников специальной военной операции и детей-сирот. Уверены, что сбалансированное питание окажет положительное влияние на самочувствие и успехи в учебе», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Бесплатное питание будет доступно всем ученикам начальной школы, которых насчитывается 21 178 школьников, а также учащимся средних и старших классов, имеющим право на льготы. К ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, учащиеся кадетских и спортивных классов, а также дети военнослужащих-участников СВО.

Бесплатные обеды предусмотрены для детей военнослужащих-участников СВО, детей из многодетных семей, школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также для детей, посещающих группы продленного дня и относящихся к указанным льготным категориям.

Данная мера социальной поддержки направлена на улучшение здоровья и успеваемости школьников, а также на поддержку семей, нуждающихся в особом внимании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.