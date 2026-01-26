Бесплатный сеанс на катке прошел в Ленинском округе в День студента

В День российского студенчества, 25 января, для молодежи подмосковного Ленинского городского округа была организована насыщенная праздничная программа, завершившаяся бесплатным сеансом на катке у кинотеатра «Искра». В этот день студенты бесплатно посетили ледовую площадку, предъявив свой студенческий билет. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Такие акции — это наша традиционная поддержка студенчества, возможность отметить праздник в теплой атмосфере. Мы стараемся создать для молодежи возможности для интересного и активного отдыха, особенно после напряженной сессии», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Праздничный день для студентов начался с активностей в городских парках, продолжился в кинотеатре «Искра», а кульминацией стали вечерние катания на льду. Мероприятия позволили учащимся отдохнуть в неформальной обстановке и пообщаться в преддверии нового семестра. Многие участники акции оценили такой формат поддержки.

«Очень приятно, что можно бесплатно прийти на каток. Для некоторых сегодня двойной праздник — и Татьянин день, и такая возможность хорошо провести время после учебы», — поделилась студентка медицинского факультета Полина Тулупова.

Всего в этот день провели пять мероприятий, из них –общеобластная акция «Зачетный парк», которая прошла на двух площадках: в Центральном парке и в Видновском лесопарке «Апаринки», а после, в фойе кинотеатра «Искра» для студентов стартовало музыкальное лото «Хит-зачет!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.