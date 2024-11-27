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Бесплатный каток с искусственным льдом откроют в мкр Новые Химки 29 ноября

В микрорайоне Новые Химки готовятся к открытию бесплатного катка. Ледовое пространство появится вблизи домов № 12 и 15 на улице Панфилова. Торжественное открытие площадки пройдет 29 ноября в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь катка составит около 1,5 тыс. кв. метров. Ежегодно здесь проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания. Для удобства посетителей откроют теплые раздевалки, а также зону заточки и проката коньков.

Лед останется стойким вне зависимости от погоды на улице: современная холодильная установка обеспечит температуру под конструкцией до -7 градусов. Площадка будет работать до марта, вход свободный.

Каток на улице Панфилова был открыт в 2018 году по программе губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья».

Всего в этом году в Химках появится более 20 ледовых площадок во всех микрорайонах городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.