Бесплатный каток откроют в Центральном парке Лобни

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела час благоустройства. Темой обсуждения стало строительство ледового катка в Центральном парке. Работы по его обустройству вошли в завершающую стадию, сообщает пресс-служба администрации округа.

После монтажа бортов катка, который планируется провести 29 ноября, специалисты начнут заливать лед. Покрытие катка должно быть толщиной не менее 3-4 см, для достижения такого результата потребуется около полутора суток.

Одновременно с этими работами строители будут устанавливать раздевалку и гараж для хранения оборудования. Также в пункт проката завезут необходимый инвентарь.

«Чтобы у посетителей была возможность согреться в процессе катания на коньках или после — думаем о размещении точки с горячими напитками возле катка», — написала в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.