Бесплатный фестиваль «Фонд Юрия Розума. Первые 20 лет» состоится в Щелкове

Международный Благотворительный Фонд Юрия Розума занимается работой с музыкально-одаренными детьми и подростками: поиском юных талантов и их всесторонней поддержкой. Фонд оказывает материальную поддержку юным талантливым музыкантам в возрасте от 7 до 18 лет в течение всего времени обучения в средних учебных заведениях до поступления в вузы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В этом году Фонду исполняется 20 лет, и в честь этого события в Центральном Дворце культуры городского округа Щелково пройде концертная программа — народный артист России и его стипендиаты исполнят сочинения Рахманинова, Свиридова, Сезара, Верди и произведения других российских и зарубежных классиков.

На заре работы Фонда, в 2005 году, музыкант оказал поддержку музыкальной школе в посёлке Загорянский и взял под опеку 10 стипендиатов. С этого и началась его благотворительная деятельность.

Сейчас в Фонде Юрия Розума более 80 стипендиатов — за прошедшие 20 лет он поддержал около двух тысяч одаренных ребят со всей России, среди которых Даниил Трифонов, Олег Аккуратов и другие.

Концерт состоится 11-го апреля в 19:00 по адресу: г. о. Щелково, ул. Пушкина, 22. Вход свободный.

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