Бесплатные питьевые фонтаны установили в 2 парках Подольска

Бесплатные фонтаны с чистой питьевой водой установили на аллеях в парке культуры и отдыха им. Талалихина и в детском парке культуры и отдыха в мкр. Климовск Подольска, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Вода в фонтанах фильтруется и поступает в кран после нажатия. Она проходит трехступенчатую фильтрацию от хлора, ржавчины, тяжелых металлов и органических примесей.

Оборудование установлено благодаря совместному проекту МосОблПарка и компании «Барьер».

Прежде чем поставить питьевые фонтаны, на место выезжают специалисты и берут пробу воды. По результатам анализов определяют, какие фильтры лучше использовать.

Питьевые фонтанчики обладают трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 22 парков Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.