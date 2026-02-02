Бесплатные консультации по вопросам похоронных услуг пройдут в пяти округах Подмосковья

Сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в офисах «Мои Документы» в пяти округах Подмосковья с 2 по 6 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатные выездные консультации специалистов Центра мемориальных услуг состоятся в офисах «Мои Документы» в пяти городах Подмосковья.

2 февраля консультация пройдет в Щелкове на улице Свирской, 2А, 3 февраля — в Долгопрудном на улице Первомайской, 11, 4 февраля — в Воскресенске на улице Энгельса, 14А, 5 февраля — в Жуковском на улице Лацкова, 1, 6 февраля — в Реутове на улице Победы, 7.

Во время встреч специалисты расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и какие документы для этого нужны. Консультанты также ответят на другие вопросы граждан.

Найти консультантов можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.