Бесплатные юридические консультации запланированы в Лыткарине 28 октября

28 октября состоится бесплатное юридическое консультирование граждан по предварительной записи в Лыткарине. Прием проведет руководитель единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Московского областного отделения ассоциации юристов России и адвокатской палаты Московской области в г. Лыткарино Анна Боброва, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Адрес приема: г. о. Лыткарино, квартал 2, дом № 7, подъезд 1, этаж 1 (вход со стороны двора). Время приема: с 12:00 до 14:00. Телефон для записи на прием: 8 (915) 371-48-61 (будни с 10:00 до 18:00).

При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, а также копии документов, касающихся вопросов, по которым необходима консультация.

Прием ведется каждый последний понедельник месяца по предварительной записи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.