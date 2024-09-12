Бесплатные юридические консультации пройдут в Сергиево-Посадском округе

16 сентября с 11:00 до 15:00 юристы Государственного юридического бюро по Московской области проведут бесплатные юридические консультации для жителей Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Консультации пройдут по адресу: Сергиево-Посадский округ, с. Сватково, д. 90/2 (парковка около магазина «Пятерочка»).

Мобильный офис — это новый формат юридической помощи для жителей Московской области. Он удобнее — не нужно заранее записываться на консультацию, а благодаря возможности перемещаться, нет привязки к одному месту.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 498 602 32 32 доб. 50416, +7 929 540-08-68.

Указанные мероприятия проходят при информационной поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Данный формат мероприятий удобен для жителей и в Сергиево-Посадском округе набирает популярность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.