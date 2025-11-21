Бесплатные юридические консультации для жителей провели в Красногорске

Адвокаты Московской коллегии адвокатов 20 ноября организовали прием обращений жителей Красногорска в рамках Всероссийской акции «Права и помощь детям». Мероприятие прошло при поддержке общественной палаты округа и депутатов местного совета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе акции жители Красногорска получили бесплатные консультации по вопросам алиментов, оформления опекунства, отношений между детьми и учителями, а также семейных споров. Владимир Тонкоев, заведующий филиалом №88 Московской областной коллегии адвокатов и председатель общественной палаты округа, отметил, что впервые к работе привлекли специалистов по вопросам детства.

На приём к юристам записалось более 40 человек. Особое внимание уделялось вопросам имущественных отношений. Эксперты подчеркнули, что все договорённости должны быть оформлены письменно, чтобы избежать возможных проблем.

Артур Бадретдинов, депутат совета депутатов округа, рассказал о случае, когда мужчина не заключил договор аренды, из-за чего не смог вернуть имущество и авансовый платеж. Он напомнил, что оформление договоров на бумаге защищает интересы обеих сторон.

Получить бесплатную юридическую помощь жители Красногорска могут не только в рамках акции, но и в едином центре бесплатной юридической помощи на улице Речной, 20. Прием проводится по средам с 10:00 до 13:00 по предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.