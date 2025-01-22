Бесплатные экскурсии по лабораториям ОИЯИ проводят в Дубне

Дубненцев и гостей города приглашают на экскурсию в лаборатории Объединенного института ядерных исследований. В 2024 году сотрудники ОИЯИ провели по лабораториям института 243 экскурсии для 3 360 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особый интерес у гостей института вызывает новый ускорительный комплекс и NICA — это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как коллайдер NICA будет запущен, ученые ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

Посетить Объединенный институт ядерных исследований можно только в составе группы: приглашаются школьники от 14 лет, студенты и их руководители.

Чтобы попасть на экскурсии, необходимо подать заявку на посещение Объединенного института на сайте учебно-научного центра ОИЯИ.

Важно отметить, что все экскурсии бесплатны для посетителей.

Для детей младше 14 лет и взрослых также доступны увлекательные экскурсии по музею ОИЯИ и интерактивной выставке «Базовые установки ОИЯИ» в «ДК Мир».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.