Бесплатное высшее образование получат финалисты олимпиады Коломенского завода

Коломенский завод совместно с Коломенским институтом — филиалом Московского политехнического университета, организовал и провел олимпиаду для старшеклассников округа «ТМХ-старт». Главным призом состязаний стали сертификаты на оплату высшего образования в вузе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

На первом этапе жюри конкурса отобрало лучшие индивидуальные научные проекты школьных команд, восемь из которые получили путевку в финал. С претендентами на победу работали специалисты инжинирингового центра двигателестроения Трансмашхолдинга и преподаватели Коломенского политеха: они читали школьникам лекции по инженерно-техническим темам и рассказывали об экономических аспектах деятельности современных предприятий.

«Бронзовым призером олимпиады стала команда школы № 15. Серебро завоевали ученики школы № 16. Победителем Олимпиады „ТМХ-Старт“ 2024 года признана команда лицея № 4», — рассказали в пресс-службе Коломенского завода.

Победители и призеры олимпиады стали обладателями сертификатов на оплату высшего образования в Коломенском филиале МПУ по трем направлениям подготовки: «Энергетическое машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Управление в технических системах». Трудоустройство им тоже гарантировано: после окончания вуза Коломенский завод предложит молодым специалистам работу по специальности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.