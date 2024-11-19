Бесплатное профессиональное обучение: как воспользоваться льготой участникам СВО

Участники спецоперации могут пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным на локальном рынке труда специальностям, сообщается на сайте Объясняем.рф .

Аналогичная возможность есть у членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий.

Обучение проводят институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Затраты образовательных организаций российское правительство будет возмещать с помощью грантов.

Работодатели при трудоустройстве участников СВО после такого обучения получат субсидию, которая составит три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов, и умноженную на число трудоустроенных. Первый платеж будет получен через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Перед началом обучения участники спецоперации заключают трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор заключается, если обучающийся планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин. Двусторонний заключается, если гражданин намерен открыть собственное дело после обучения.

Участнику спецоперации и члену семьи погибшего участника СВО для обучения необходимо подать заявку на портале «Работа России», а еще пройти профориентацию для определения подходящей сферы деятельности, подобрать соответствующую программу обучения.

Работодателю для получения господдержки следует обратиться в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии (это еще можно сделать онлайн через личный кабинет на портале «Работа России»). Затем надо направить заявление в Соцфонд, занимающийся распределением и выплатой субсидий (или онлайн через систему «Соцстрах»).

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому участникам СВО и их родственникам могут дать право на бесплатное обучение в вузах. Как говорится в пояснительной записке к документу, он направлен на сбалансирование права участников СВО и их детей, обучающихся за счет бюджета и собственных средств. Поэтому законопроектом предлагается предоставить вузам право не взимать плату за обучение с детей и супругов, обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг.