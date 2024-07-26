Бесплатное парковочное место могут оформить жители Люберец с инвалидностью

Жители городского округа Люберцы, имеющие инвалидность, могут оформить бесплатно парковочное место. Оформить парковку можно на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Людям с инвалидностью положено бесплатное парковочное место — водителям или пассажирам автомобиля. Оформить парковку можно на «Госуслугах».

На госуслугах подать заявление может человек с инвалидностью или его законный представитель. Например, родители или опекуны детей-инвалидов.

Право на бесплатную парковку имеют инвалиды I и II групп; инвалиды III группы, если у них есть ограничения в самостоятельном передвижении любой степени, подтвержденные записью в индивидуальной программе реабилитации; дети с инвалидностью.

Один человек может оформить бесплатную парковку на местах для инвалидов только для одного автомобиля. Чтобы изменить сведения об автомобиле, нужно подать новое заявление — предыдущее аннулируется автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.