Бесплатно обучиться на трактористов и водителей погрузчиков можно в Подмосковье

Центр занятости Подмосковья в рамках реализации программы по обучению безработных граждан предлагает бесплатные очные курсы по освоению специальностей «водитель погрузчика» и «тракторист», сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Обучение очное и проходит на базе образовательных площадок в Подольске и Щербинке.

Освоить профессии можно абсолютно бесплатно за 6-8 недель. Условия простые: возраст от 18 лет и до пенсионного, официальный статус безработного, зарегистрированного в Московской области. Есть возможность выбрать удобный график: по будням, во вторник и четверг, или по субботам, если у человека больше свободного времени в выходные. Более того, Центр занятости Подмосковья берет на себя затраты на прохождение медицинской комиссии и возмещает стоимость проезда к месту обучения.

Первый поток обучения на трактористов и водителей погрузчиков стартует уже 29 июля.

Специальности востребованные, на сегодняшний день в Московской области есть потребность в 293 трактористах и 259 водителях погрузчика.

Узнать подробности и записаться на обучение можно в социальных сетях центра занятости Подмосковья или позвонив по номеру телефона: 8 (496) 763-04-13 (доб. #736#, #711#, #721#).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.