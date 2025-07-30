Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в Балашихе 15 августа

15 августа «Территориальное ветеринарное управление № 5» проведет выездную вакцинацию домашних питомцев. Она пройдет в мкр. Ольгино Балашихи, на улице Пригородной, в парковой территории. Время — 11:00–13:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для владельцев питомцев, у которых нет средств и времени посещать коммерческие медицинские центры, данная акция просто спасение. Хорошо, что в нашем городе есть централизованные места, где можно совершенно бесплатно и безопасно привить своего четвероного друга», — поделилась местная жительница Анна Попова.

Акция направлена на защиту животных и жителей от опасного заболевания. Специалисты государственной ветеринарной службы проведут бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт владельца и паспорт животного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.