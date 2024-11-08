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Бесплатная юрконсультация для бойцов СВО пройдет 25 ноября в Павловском Посаде

Бесплатную юридическую помощь могут получить ветераны и участники СВО, а также члены их семей в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках Федерального закона № 324-ФЗ о бесплатной юридической помощи и по поручению главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую консультацию от юристов ГКУ Московской области «Госюрбюро».

Ближайшая юридическая консультация состоится 25 ноября с 10:00 до 17:00 по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом 4 (кабинет 101).

Запись на прием строго по телефонам: 8 (498) 602-32-32 доб. 50416; 8 (929) 540-08-68 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Подобные консультации проходят в Павлово-Посадском округе каждый месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.