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Бесплатная экскурсия к месту захоронения Татищева состоялась в Солнечногорске

Для жителей и гостей округа Солнечногорск прошла бесплатная выездная экскурсия к месту захоронения Василия Татищева. Ее провел один из лучших краеведов города, председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Воробьев, сообщается на сайте администрации горокруга.

Гостям и жителям округа была предоставлена возможность узнать историю основания и развития города и района, интересные факты из биографии Татищева, а также прогуляться по новой экотропе.

Василий Татищев — инженер, историк, географ и государственный деятель эпохи Петра I провел последние годы жизни на Солнечногорской земле — в усадьбе «Болдино», где впоследствии и был захоронен. Здесь Василий Никитич написал труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

Организаторами экскурсии выступил отдел туризма Управления промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.