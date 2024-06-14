Бесплатная диспансеризация в парке «Апаринки» Ленинского городского округа будет доступна до конца лета

Каждые выходные с 10:00 до 13:00 взрослые жители Ленинского округа могут пройти диспансеризацию в парке «Апаринки». Мобильный медпункт будет ждать пациентов в здании лыжной базы. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В первый этап диспансеризации входит анализ крови на сахар и холестерин, далее идет измерение артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорография. Диагностика занимает около 40 минут, но охватывает весь необходимый комплекс исследований здоровья», — говорит заведующий отделением медицинской профилактики ВКБ Людмила Сухорукова.

После проведения исследования врачи определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациентов на более углубленную диагностику. Результаты обследования можно будет посмотреть в личном кабинете на портале государственных услуг.

Для прохождения диспансеризации при себе нужно иметь простой набор документов: полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. Такой формат особенно удобен для тех, кто работает в будние дни и не может посетить поликлинику в течение рабочей недели.

«Безусловно, это очень удобно, мы стараемся проходить диспансеризацию каждый год. Но обычно для этого приходится брать отдельный день и записываться», — поделилась жительница округа.

В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день по территории Ленинского городского округа диспансеризацию прошли более 40 тыс. человек. Пункт диспансеризации в парке «Апаринки» города Видное будет работать до конца августа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.