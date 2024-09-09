«Бешеная» лодка выбросила двоих мужчин за борт на Можайском водохранилище

сегодня в 19:10

Двое мужчин выпали из лодки с неисправным мотором в Подмосковье

На Можайском водохранилище лодка «взбесилась» и выбросила за борт двоих мужчин, сообщает Baza .

Судя по опубликованным кадрам, у надувной лодки сломался мотор. Она буквально выбросила двоих мужчин за борт и начала странно и быстро двигаться, очерчивая круги на воде.

Очевидцы прозвали ее движения «сумасшедшим танцем». Проплывавшие мимо рыбаки спасли выброшенных мужчин.

Лодку смогли «укротить» спасатели. Они накинули на ее гребной винт веревку и отбуксировали.