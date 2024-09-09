«Бешеная» лодка выбросила двоих мужчин за борт на Можайском водохранилище
Двое мужчин выпали из лодки с неисправным мотором в Подмосковье
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На Можайском водохранилище лодка «взбесилась» и выбросила за борт двоих мужчин, сообщает Baza.
Судя по опубликованным кадрам, у надувной лодки сломался мотор. Она буквально выбросила двоих мужчин за борт и начала странно и быстро двигаться, очерчивая круги на воде.
Очевидцы прозвали ее движения «сумасшедшим танцем». Проплывавшие мимо рыбаки спасли выброшенных мужчин.
Лодку смогли «укротить» спасатели. Они накинули на ее гребной винт веревку и отбуксировали.