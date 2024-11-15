Беседы с родителями проводят сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского округа перед каникулами

В рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа проводят беседы не только с детьми, но и с их родителями перед каникулами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции ознакомили родителей с состоянием аварийности на территории Павлово-Посадского городского округа, рассказали об основных нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними.

— Немаловажным фактором, позволяющим снизить детскую аварийность, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста. Важно, чтобы дети не только знали правила дорожного движения, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае, родители должны быть положительным примером для ребят, — сказала Инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» старший лейтенант полиции Анастасия Алексеевна Терехина.

В завершении выступления полицейские также напомнили о световозвращающих элементах, а также призвали родителей не пренебрегать требованиями безопасности при перевозке в автотранспорте маленьких пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.