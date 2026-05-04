Беременная жена верит: как идут поиски пропавшего на Кузбассе героя России

Прошел месяц с момента таинственного исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Третьего апреля ветеран СВО сел в неизвестную машину в родной Юрге и больше не выходил на связь, сообщает NGS42.RU .

Юргинец получил повестку 19 лет и стал одним из самых известных мобилизованных на СВО кузбассовцев. Боих под Бахмутом принесли Алексею славу. Он, корректируя огонь, подбил 15 танков и 50 бронемашин ВСУ. Однако вскоре потерял ногу и был отправлен домой.

В 22 года Алексей Асылханов получил звание Героя России. Золотую звезду ему вручили в Кремле, после чего его имя стало часто мелькать в публикациях властей Кузбасса. Молодой человек стал примером успешной адаптации ветеранов СВО после ранения.

Алексей вернулся в Юргу и стал преподавателем ОБЖ в колледже, где когда-то сам учился. Затем он поступил в КемГУ и женился на девушке, с которой познакомился до службы. Однако незадолго до первой годовщины их свадьбы Асылханов исчез.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), но это лишь стандартная процедура: так силовики получают расширенные полномочия при поисках. К настоящему моменту следствие держит родных Алексея в полной неизвестности. Расследование уголовного дела и поиски ветерана СВО продолжаются.

«Мы столько вариантов перебрали, уже тяжело о чем-либо думать. Конечно, я верю, что он вернется», — сказала беременная супруга Героя России Валерия.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.