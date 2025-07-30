Береговую линию Дрожжинского пруда очистили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе провели очередное экологическое мероприятие в рамках Всероссийской акции «Вода России»: на территории береговой линии Дрожжинского пруда в поселке Новодрожжино убрали неразлагаемый мусор и выполнили покос излишней растительности. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Дрожжинский пруд является местом обитания диких уток, бобров и даже черепах. Вместе с активными жителями, представителями депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, сотрудниками отдела защиты окружающей среды и территориального отдела администрации муниципалитета, а также МБУ «Благоустройство», собрали остатки строительного и бытового мусора, убрали последствия «отдыха на природе» граждан — более 10 куб. м отходов. Вместе мы делаем наш округ чище!» — сказала замглавы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Также на территории береговой линии выполнили окос травы и убрали природный мусор и ветки.

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Акция проводится с 2014 года и способствует экологическому просвещению жителей, привлекает внимание общественности к охране водных ресурсов. Только в текущем году в Ленинском округе в рамках акции проведена уборка 5 водных объектов.

«Убедительно просим жителей городского округа сохранять чистоту и порядок, убирать за собой мусор, заботиться о сохранении биологического разнообразия и поддержании естественного функционирования экосистем», — добавила Виктория Морозова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.