«Берегите себя!»: штормовой ветер накроет Москву в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, с 12:00 по 21:00 субботы в столице ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистацию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров и не парковаться у деревьев.

Пешеходам при неблагоприятных погодных условиях советуют быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.