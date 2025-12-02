Берег ручья Попов очистили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершили комплекс работ по санитарной расчистке береговой линии ручья Попов в деревне Ближние Прудищи. Работы включали вывоз мусора, удаление аварийных деревьев, санитарную обрезку прибрежной растительности и ручной разбор заторов на русле. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Работы велись в строгом соответствии с правилами безопасности и экологическими требованиями: все неразлагаемые материалы вывезены на утилизацию, крупные деревья удалены с соблюдением техники безопасности, заторы разобраны вручную, чтобы минимизировать ущерб для водной экосистемы», — сообщила заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В пресс‑службе уточнили, что в ходе работ были удалены 27 аварийных деревьев и проведена санитарная обрезка прибрежных зеленых насаждений; на полигон для утилизации вывезены более 200 м³ отходов производства и потребления, а также свыше 50 м³ строительного мусора и загрязненного грунта. Выполненные мероприятия позволили восстановить пропускную способность русла ручья на данном участке.

«Территория вдоль ручья Попов в течение длительного времени оставалась сильно замусоренной: разовые субботники лишь частично исправляли ситуацию и не давали устойчивого эффекта. В ответ на обращения жителей администрацией Ленинского городского округа проведены работы по комплексной санитарной расчистке береговой полосы и восстановлено состояние водного объекта», — добавила Виктория Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.