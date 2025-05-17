Берег реки Вохна очистили в рамках экоакции «Вода России 2025» в Павловском Посаде

Сотрудники администрации округа, МБУ «Благоустройство» и представители предприятия ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» совместными усилиями очистили берег реки Вохна от мусора и навалов веток, провели опиловку деревьев и кустарников.

«Мы гордимся своим родным городом, богатым водными ресурсами. Но, к сожалению, всю красоту и эстетику этих мест портит наваленный отдыхающими мусор. Хотелось бы обратиться ко всем жителям, пожалуйста, убирайте за собой, это не сложно. Ведь отдыхать на берегах водоемов, озер, рек и карьеров гораздо приятнее, если там чисто», — отметили участники акции.

Акция «Вода России 2025» проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.