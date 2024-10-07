Берег Клязьмы в Мытищах очистили от мусора

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Активисты Мытищ в Московской области привели в порядок берег Клязьмы

Активисты из Мытищ в Московской области привели в порядок берег Клязьмы, собрав 88 мешков с мусором, сообщили в пресс-службе округа.

Субботник прошел в микрорайоне Пироговский на берегу Клязьмы. Вместе с жителями микрорайона в акции приняли участие волонтеры из МГТУ имени Н. Э. Баумана и Сбербанка России.

В акции приняли участие более 50 участников под эгидой Всероссийской акции «Вода России».

"Участники мероприятия вносят бесценный вклад в сохранение чистоты берегов по всей стране. Приятно, что так много местных жителей вышло на эту акцию", — сказал директор управления экологии администрации Мытищ Артур Суворов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.