Берег Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве уберут в рамках акции «Вода России»

Жителей Орехово-Зуевского округа 21 июня приглашают присоединиться к уборке берега озера Исаакиевское в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Инвентарь (перчатки и мешки) раздадут на месте. Всех участников угостят полевой кухней. Организаторы акции просят взять с собой головной убор.

Акция пройдет 21 июня, начало в 10:00.

Координаты места встречи: 55.810683, 38.937881.

Ранее вблизи деревни Коротково Орехово-Зуевского округа прошла экологическая акция по уборке мусора и валежника.

Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» и партийного проекта «Единой России» «Чистый лес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.