Бердвотчеры насчитали в Подмосковье более 220 жилых гнезд белого аиста

Участники проекта «Белый аист в Московской области» подвели итоги мониторинга подмосковных гнездовий этой редкой птицы, занесенной в Красную книгу региона. Проект реализуется в рамках программы «Птицы Москвы и Подмосковья», существующей с 1999 года и объединяющей любителей птиц при зоологическом музее Московского университета, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Участники проекта в 2024 году насчитали в Подмосковье 223 жилых гнезда, в большинстве из которых пары аистов выводили потомство — от двух до пяти птенцов. Больше всего гнездовий обнаружено в Можайском городском округе (69). В тройку лидеров вошли также Волоколамск и Лотошино, где выявлено по 47 гнезд.

Как отмечают бердвотчеры, фактически белый аист начал гнездиться в Подмосковье всего около полувека назад, и с тех пор группировка этих птиц возрастает, осваивая регион с запада на восток. Наблюдения любителей птиц являются ценным материалом для мониторинга редких видов, который ведется в рамках издания Красной книги Московской области.

Участники проекта продолжают наблюдения за белыми аистами. К ним можно присоединиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.