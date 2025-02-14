Бэмбикор: Рогов призвал девушек присмотреться к одежде с оленьим принтом

Александр Рогов, известный стилист, дал прогноз о новом модном направлении на 2025 год, которое он назвал «Бэмбикор». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, сообщает Infox .

«На горизонте появляется новая эра Бэмбикор», — заявил он.

Рогов уверен, что российские женщины могут обратить внимание на одежду с принтом оленя. В своем посте он поделился фотографиями, где молодые женщины позируют в куртках, шубах и пальто коричневых оттенков с характерными белыми пятнами, а также в лосинах и с такими же сумками.

Стилист выразил свой восторг по поводу этого тренда, отметив, что он способен добавить изюминку и индивидуальность в повседневный стиль. Узор, напоминающий окрас оленя, универсален и хорошо сочетается как с классическими, так и с непринужденными элементами.

Рогов также подчеркнул важность выбора качественных материалов, чтобы одежда была не только стильной, но и комфортной.