сегодня в 22:23

Белых подал иск о возмещении ущерба за уголовное преследование

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых подал иск о возмещении ущерба за необоснованное уголовное преследование, сообщает РИА Новости .

Информация о начале рассмотрения иска появилась в картотеке дел Свердловского районного суда города Перми.

Иск направлен против ряда органов власти, включая следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, прокуратуру региона, Следственный комитет по Кировской области и Управление федерального казначейства Пермского края.

Ранее Октябрьский районный суд г. Кирова вынес постановление от 26 декабря 2023 года, согласно которому Никита Белых был осужден условно сроком на 2,5 года и освобожден от дальнейшего отбывания наказания ввиду истечения сроков давности преступления.