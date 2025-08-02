Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.
Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.
Медали вручили военным, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции
Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами, а также поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.
Рядом с ним сражаются жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.