Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

сегодня в 11:24

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Медали вручили военным, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции

Белоусов поздравил бойцов с высокими наградами, а также поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

Рядом с ним сражаются жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.