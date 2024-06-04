Белладонна и белена могут стоить российским дачникам жизни

Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о смертельно опасных сорняках, которые могут расти на дачах россиян. По его словам, к таким растениям относятся болиголов пятнистый, белладонна и белена, сообщает NEWS.ru .

Законодатель обратил внимание, что, к примеру, даже малые дозы белладонны — красавки обыкновенной — имеют спазмолитические и галлюциногенные свойства. По словам Чаплина, россиянам также стоит помнить об опасности «куриной слепоты», или лютика едкого — при контакте он раздражает дыхательную систему, органы и кожу.

«Белена, или „бешеница“, — крупные желтые цветы, привлекающие внимание. Небольшое количество вызывает галлюцинации, судороги и смерть», — предупредил парламентарий.

Также, если вещество от «куриной слепоты» попадет в область глаз, то человек может буквально ослепнуть на некоторое время, добавил Чаплин.