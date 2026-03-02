Белгородский госуниверситет присоединился к Консорциуму РЭО

Белгородский государственный национальный исследовательский университет стал новым участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла», созданного по инициативе Российского экологического оператора. Накануне РЭО и вуз подписали соответствующий меморандум.

«Сегодня Консорциум объединяет более 50 участников. Расширение состава за счет ведущих научно-образовательных центров страны позволяет последовательно укреплять кадровый и исследовательский потенциал отрасли, — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Присоединение нового участника усилит направление по разработке образовательных программ и будет способствовать внедрению современных технологических решений в сфере обращения с отходами».

НИУ «БелГУ» — один из крупнейших научно-образовательных центров России, реализующий проекты в области экологии, инженерии, цифровых технологий и устойчивого развития.

«Присоединение к консорциуму открывает новые перспективы в сфере экологии, — сказала ректор НИУ „БелГУ“ Евгения Карловская. — Университет внесет свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла, примет участие в совместных образовательных и научных проектах, направленных на создание инновационных решений в сфере обращения с отходами, в том числе цифровых решений мониторинга отходов, технологий полного цикла переработки и утилизации».

Партнерство также расширяет возможности междисциплинарного взаимодействия, участия в грантовых программах и внедрения лучших отраслевых практик в образовательный процесс.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых — МГУ им. Ломоносова, РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.