«Белая вечеринка»: в Австралии мужчина устроил свадьбу без ведома невесты
Австралиец обманом заманил девушку под венец ради прописки
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В Австралии мужчина организовал свадебную церемонию без ведома невесты через 3 месяца после знакомства, а потом попросил новоиспеченную жену прописать его, сообщает Сноб.
По информации Guardian, пара познакомилась в соцсетях в сентябре 2023 года, а уже в декабре мужчина пригласил девушку на вечеринку, которая оказалась свадебной церемонией. Жених уверял, что свадьба ненастоящая и устраивается ради хайпа в соцсетях, но в итоге брак оказался реальным.
Позже мужчина попросил жену прописать его в своей квартире, так как ему негде жить.
По утверждению австралийца, он сделал предложение накануне свадьбы. В итоге суд аннулировал брак.