«Белая вечеринка»: в Австралии мужчина устроил свадьбу без ведома невесты

В Австралии мужчина организовал свадебную церемонию без ведома невесты через 3 месяца после знакомства, а потом попросил новоиспеченную жену прописать его, сообщает Сноб .

По информации Guardian, пара познакомилась в соцсетях в сентябре 2023 года, а уже в декабре мужчина пригласил девушку на вечеринку, которая оказалась свадебной церемонией. Жених уверял, что свадьба ненастоящая и устраивается ради хайпа в соцсетях, но в итоге брак оказался реальным.

Позже мужчина попросил жену прописать его в своей квартире, так как ему негде жить.

По утверждению австралийца, он сделал предложение накануне свадьбы. В итоге суд аннулировал брак.